Певица Таисия Повалий шокировала поклонников внешним видом. Поклонники удивились ее неестественному лицу. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото вызвало волну негатива и критики.

На фото Повалий изображена крупным планом. Ее кожа неровная, а на лице слишком много тонального средства.

"Что у вас с лицом, оно не естественное", "А можно вернуть настоящую Таю, та была красивее и естественнее", "Боже, что с лицом, не узнать", "Ваше лицо больше на мужика в парике похоже...", "Стареет Таисия", "Ужасное фото", - написали поклонники.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко сплясал с выпускниками под песни Таисии Повалий.