"Что с лицом": Таисия Повалий шокировала внешним видом [ Редактировать ]
Певица Таисия Повалий шокировала поклонников внешним видом. Поклонники удивились ее неестественному лицу. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото вызвало волну негатива и критики.
На фото Повалий изображена крупным планом. Ее кожа неровная, а на лице слишком много тонального средства.
"Что у вас с лицом, оно не естественное", "А можно вернуть настоящую Таю, та была красивее и естественнее", "Боже, что с лицом, не узнать", "Ваше лицо больше на мужика в парике похоже...", "Стареет Таисия", "Ужасное фото", - написали поклонники.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко сплясал с выпускниками под песни Таисии Повалий.
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