Стоимость регистрации автомобилей теперь можно рассчитать онлайн [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Украине заработал специальный онлайн-калькулятор для расчета финансовых задач, связанных с автомобилями. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.
Многофункциональный калькулятор позволяет:
- рассчитать ориентировочную стоимость услуги по регистрации (перерегистрации) транспортного средства;
- посчитать стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование;
- узнать, нужно ли и в каком размере платить при отчуждении налог на доход и военный сбор.
В МВД напоминают, что с 1 января 2022 года изменились ставки сборов на обязательное пенсионное страхование при первой регистрации легковых автомобилей.
Напомним, что Кабмин 23 декабря продлил запрет на импорт в Украину автомобилей из России. "Подробности" писали о том, что с 1 января в Украине подорожал ряд автомобилей.
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