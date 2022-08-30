Росія зруйнувала вже майже сотню спортивних об'єктів в Україні. І кожен п'ятий з них - не підлягає відновленню. За попередніми підрахунками профільного міністерства - на відбудову знадобиться понад 170 мільйонів доларів та щонайменше три роки.

Але попри це, українські спортсмени виборюють першість на міжнародних змаганнях. Яна Танчак про бійців спортивного фронту.

Попри війну...

Два літаки скинули п'ять бомб.

...знищені стадіони, басейни та інвентар...

Ми виїжджали з Харкова, в нас взагалі не було речей.

Вони щодня на спортивному фронті доводять, українці - незламні.

Це кадри зустрічі української збірної з артистичного плавання в Італії.

Дівчата - олімпійські чемпіонки, титуловані спортсменки - жили та тренувалися у Харкові. Та війна змусила покинути місто. Українських плавчинь майже на пів року прихистила Італія, і допомогла тамтешня федерація плавання.

Марта Фєдіна, дворазова призерка Олімпійських Ігор-2020, чемпіонка світу та Європи з артистичного плавання:

Ми виїжджали з Харкова, в нас взагалі не було речей. З виїздом нам допоміг Ігор Лисок наш президент федерації. А вже далі в Італії нам допомогла дуже італійська федерація. Вона надала нам все необхідне, надала купальники, надала спортивні речі, надала звичайні навіть речі, тому що ми виїжджали, була зима, потім звісно і в Італії тепліше ніж в Україні, і потім вже з часом вони надали нам і кросівки. Якісь там джинси, ну все, надали нам, житло, басейн для тренувань, ми були вільні по часу, коли захотіли тоді й прийшли, та їжу. Все, що необхідно, вони нам надали для того, щоб ми продовжували свою спортивну діяльність.

Дівчата розповідають: спершу було доволі складно, бо думками постійно поверталися в Україну. А в басейні потрібна зосередженість на результаті. Але попри все - вони показали результат. Чемпіонат світу з водних видів спорту - сім медалей, з яких дві золотих та п'ять срібних. А на чемпіонаті Європи, вони зробили те, чого ніхто досі не робив.

Марина Алексіїва, бронзова призерка Олімпійських ігор-2020, чемпіонка Європи в артистичному плаванні:

Усі золоті на чемпіонаті Європи - це грало найважливішу роль, це, мабуть, єдине, що ми можемо зараз зробити для України, показувати на міжнародному рівні, яка ми сильна нація, показувати наш незламний дух і високо представляти Україну на міжнародному спортивному фронті.

Але не лише на спортивних майданчиках змагаються українські спортсмени. Вони розповідають світу, що робить росія в Україні. І борються, аби росіян і їхніх поплічників білорусів - відстороняли від міжнародних змагань.

Марта Фєдіна, дворазова бронзова призерка Олімпійських Ігор-2020, чемпіонка Європи з артистичного плавання:

Надсилали листи, різні фотографії нашої країни, нашого Харкова, нашого басейна, ну нашого, а там де ХПІ, там де інші дівчатка. Що поки країна-терорист продовжує бойові дії, вони знищують всі спортивні заклади, що діти не мають змогу взагалі тренуватися і якось і займатися чимось. Потім наш головний тренер Світлана Борисівна звісно, вона писала листи і є членом комісії ФІНа. Вона має такий там голос і вона писала, і потім команда з Німеччини виклала таку петицію, що вона відмовляється змагатися, брати участь у змаганнях де будуть приймати й росія і білорусія і я думаю, що це також дуже важливу роль зіграло і ФІНа відсторонила російських спортсменів і білоруських від змагань.

Зараз у чемпіонок відпустка. Але попереду нові міжнародні змагання - в Харкові поки готуватися до них неможливо.

Владислава Алексіїва, бронзова призерка Олімпійських ігор-2020, чемпіонка Європи з артистичного плавання:

Ми сподіваємося, що після цього в нас буде можливість продовжувати тренування у Києві, якщо буде все добре з ситуацією, бо ми дуже хочемо залишитися в Україні, тому що у Європі добре, але в нас краще.

Яна Танчак, кореспондентка:

Українські спортсмени показують всьому світові, які вони талановиті та сильні. І останнім часом в Україні спорт доволі непогано розвивався - будувалися нові зали, ремонтувалися стадіони, спортивні бази. Але росія вирішила "асвабадить і спасти" українців і від цього. Ось це столичний спортивний комплекс росіяни зруйнували на початку березня.

Ось так виглядає зараз баскетбольна зала. Раніше тут постійно відбувалися тренування, змагання, поруч був гімнастичний зал і льодова арена, яку якраз капітально ремонтували.

Владислав Сірик, представник спортивного комплексу:

Це база олімпійської підготовки спортсменів, безпосередньо в цій будівлі. Це зал баскетболу, в даній залі була секція баскетболу - це досить, я думаю. Що це одна з найстаріших шкіл, баскетбольних шкіл України, торік відсвяткували своє 50-річчя. В цьому році 51 рік як ця школа працювала і вона не зачинялась. Постійно працювала, постійно тут займались діти.

А так до "специальной военной операции" виглядав найбільший в Україні зал змішаних єдиноборств у Харкові. Там тренувалася національна збірна. А так він виглядає після авіаударів. Спортсмени були змушені покинути місто і знайти нове - де можна тренуватися.

Переїхали в Мукачево.

Антон Бланк, віцепрезидент Національної Федерації змішаних єдиноборств ММА України:

Займаємося, ходимо до залу греко-римської боротьби, ходимо на стадіон. Всі зали, які є єдиноборства. Бокс, самбо, бойове самбо - всі люди дуже приємні на Закарпатті. Всі раді нас бачити, всі допомагають.

Зараз тут, на заході України, будують нову спортивну базу. Провели вже чемпіонат і виборюють нагороди на міжнародній арені.

Антон Бланк, віцепрезидент Національної Федерації змішаних єдиноборств ММА України:

Ми тільки повернулися з чемпіонату світу в Абу-Дабі. Збірна України до 18 років стала першою у загально медальному заліку серед 42 країн.

Українці вибороли 32 медалі та присвятили перемогу нашим захисникам. Дехто зі спортсменів і сам став на захист України.

Анастасія Меркушина, біатлоністка:

На мою честь неодноразово підіймався прапор України, настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат. Я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України.

Олег Верняєв, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики:

Усі спортсмени знаходяться хтось у лавах ЗСУ, хтось в нацгвардії й ми як спорт-рота і під час війни багато хто був в Україні, я так розумію Нацгвардія повизивала своїх спортсменів, ЗСУ повизивало своїх спортсменів і ми були усі в частинах, хтось їздив, хтось жив і ми проходили навчання базові якісь і ось так все це робиться. Потім коли в Києві стало тихіше, спортсменам почали разрешати тренуватись на зборах, тому що ми спортсмени, нам не можна припиняти тренуватись. Ми не можемо по пів року сидіти на базі, без тренувань - це неможливо. Після цього можна завершати спорт, або дуже довго відновлюватись.

На фронті зараз понад три тисячі спортсменів, 134 загинули на полі бою та від ворожих снарядів.

Від початку року українські спортсмени здобули більш як півтори тисячі медалей на міжнародних змаганнях.

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України: