Спільна заява міських, селищних, сільських голів, голів об’єднаних територіальних громад та експертів з питань децентралізації влади і місцевого самоврядування [ Редактировать ]
Ми, підписанти цієї заяви, представляючи органи місцевого самоврядування та організації, що працюють у сфері децентралізації та місцевого розвитку, а також незалежні експерти,
маючи на меті привернути увагу президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, послів країн великої сімки в Україні, представників ЄС в Україні та інших міжнародних інституцій, а також широкої громадськості до загроз для місцевого самоврядування і демократії в цілому, які містяться в проекті Закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" №2598, внесеному 13 грудня 2019 року президентом України як першочерговий,
висловлюємо стурбованість з приводу закритості процесу підготовки цього законопроекту (без участі представників органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, організацій громадянського суспільства та широкого кола експертів) та закликаємо:
- не допустити поспішного голосування за законопроект №2598;
- провести широкі дискусії та професійні консультації для напрацювання спільних пропозиції до проекту конституційних змін щодо децентралізації з урахуванням думки лідерів місцевого самоврядування та експертів.
Для повноцінного завершення реформи з децентралізації влади та формування повсюдного спроможного місцевого самоврядування в Україні давно назріла потреба у конституційних змінах. Велика кількість положень Європейської хартії місцевого самоврядування також багато років очікують на належну імплементацію в законодавство України.
Але запропоновані законопроектом №2598 зміни, порівняно з чинною Конституцією України, містять ознаки централізації влади, звужують статус органів місцевого самоврядування та надмірно розширюють контрольні повноваження держави в особі префектів та Президента. Стислий аналіз * загроз для місцевої демократії додається до цього звернення.
Звертаємося до Президента України Володимира Зеленського з проханням ініціювати створення відкритого майданчика, де всі зацікавлені сторони зможуть висловити аргументовані позиції з метою спільного доопрацювання проекту змін до Конституції щодо децентралізації та приведення його у відповідність до демократичних цінностей, які ми усі поділяємо.
P.S. Дана публічна заява є відкритою. Всі охочі діячі місцевого самоврядування, депутати, експерти, громадськість та науковці, які її розділяють, можуть приєднатися до підписантів надіславши відповідне звернення на електронну пошту - [email protected]
* -додаток зі стислим аналізом ви знайдете під підписами до цієї заяви.
З повагою та сподіванням на взаєморозуміння,
1. Анатолій Бондаренко, Черкаський міський голова;
2. Анатолій Кушнір, голова Маківської сільської об’єднаної територіальної громади, Хмельницька область, Голова Палати селищних та сільських громад та їх об’єднань Асоціації міст України;
3. Анатолій Федорук, голова Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, Київська область;
4. Анатолій Федорчук, Бориспільський міський голова, Київська область;
5. Андрій Садовий, Львівський міський голова;
6. Андрій Странніков, директор Інституту Політичної Освіти;
7. Андрій Шекета, Інститут Центральноєвропейської стратегії;
8. Богдан Андріїв, Ужгородський міський голова;
9. Борис Філатов, Дніпровський міський голова;
10. Вадим Бойченко, Маріупольський міський голова;
11. Вадим Гаєв, голова Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади, Луганська область;
12. Василь Муравель, Новояворівський міський голова, Львівська область;
13. Василь Равлик, голова Сокирянської об’єднаної міської територіальної громади, Чернівецька область;
14. Василь Сидор, голова Славутської міської об’єднаної територіальної громади, Хмельницька область;
15. Віталій Кличко, Голова Асоціації міст України, Київський міський голова;
16. Віталій Малецький, Кременчуцький міський голова, Полтавська міська рада;
17. Володимир Буряк, Запорізький міський голова;
18. Володимир Коваленко, голова Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади, Херсонська область;
19. Володимир Миколаєнко, Херсонський міський голова;
20. Володимир Прокопів, секретар Київської міської ради, Голова делегації України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи;
21. Володимир Плетюк, голова Шумської об’єднаної міської територіальної громади, Тернопільська область;
22. Володимир Феськов, експерт Інституту Політичної Освіти;
23. Володимир Шматько, Чортківський міський голова, Тернопільська область;
24. Галина Мінаєва, Чугуєвський міський голова, Харківська область;
25. Григорій Пустовіт, виконуючий обов’язки Луцького міського голови – Секретар міської ради;
26. Іван Лопушинський, професор, почесний громадянин міста Херсон;
27. Любомир Грицак, керівник програми “Місцеве самоврядування. Крок до ефективності?”;
28. Людмила Дромашко, Первомайський міський голова, Миколаївська область;
29. Микола Силенко, експерт з питань децентралізації, кандидат економічних наук;
30. Михайло Бухтіяров, голова Біляївської міської об’єднаної територіальної громади, Одеська область;
31. Михайло Сімашкевич, Кам’янець-Подільський міський голова, Хмельницька область;
32. Михайло Шелеп, консультант з питань децентралізації та локальної демократії;
33. Наталія Даньковська, експертка з питань місцевого самоврядування та реформи адміністративно- територіального устрою;
34. Олександр Корінний, Голова правління Всеукраїнської Асоціації Об’єднаних Територіальних Громад, Новоукраїнський міський голова;
35. Олександр Симчишин, Хмельницький міський голова;
36. Олександр Слобожан, Виконавчий директор Асоціації міст України, кандидат наук з державного управління;
37. Олександр Солонтай, експерт з політики;
38. Олександр Шамота, виконуючий обов’язки Полтавського міського голови – Секретар міської ради;
39. Олена Сас, експертка з питань комунікації реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіальної організації влади;
40. Ольга Омельчук, експерт з питань місцевого розвитку;
41. Руслан Марцінків, Івано-Франківський міський голова;
42. Руслан Рохов, експерт з питань децентралізації, місцевого розвитку та самоврядування, засновник та керівник Школи Мерів;
43. Сергій Гончар, експерт з питань децентралізації та місцевого самоврядування;
Сергій Лобойко, Голова Центру розвитку інновацій, головний експерт групи 44. “Е-демократія” Коаліції РПР;
45. Сергій Моргунов, Вінницький міський голова (об’єднана територіальна громада);
46. Сергій Надал, Тернопільський міський голова (об’єднана територіальна громада);
47. Сергій Романович, експерт з питань децентралізації та місцевого самоврядування;
48. Сергій Соломаха, Миргородський міський голова, Полтавська область;
49. Сергій Сухомлін, Житомирський міський голова (об’єднана територіальна громада);
50. Сергій Яцковський, експерт з питань децентралізації та регіонального розвитку;
51. Степан Цапюк, Олександрійський міський голова, Кіровоградська область;
52. Тарас Случик, експерт Інституту Політичної Освіти;
53. Тетяна Кухарська, виконавчий директор Житомирського Регіонального відділення Асоціації міст України;
54. Юлія Шмигальова, виконавчий директор ГО "Український кризовий медіа-центр";
55. Юрій Бова, голова Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади, Сумська область;
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