На Херсонщині площі під кавунами цьогоріч збільшили в п'ятеро порівняно з 2023 роком. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

Фермери вже посіяли озимі, ярові зернові та зернобобові культури. Висадили картоплю та овочеві культури. Херсонських кавунів цього року буде впʼятеро більше.

Якщо торік кавуни вирощували на площі 200 гектарів, то цього року - на тисячі гектарів. Уже більш ніж половину, а саме 570 гектарів, засадили у Високопільській, Бериславській, Дар’ївській, Херсонській та Музиківській громадах.

Цьогоріч загальна посівна площа сільськогосподарських культур буде у межах 153 тисяч гектарів. Найбільше очікується соняшнику - 52 тис. гектарів.

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До повномасштабної війни Херсонщина вирозувала 35-40% загального обсягу баштанних культур України. Херсонські аграрії щороку сіяли майже 22 500 га баштанних, що давало більш як 160 тис. тонн смугастих ягід і динь.

Значні площі баштанних були також на Миколаївщині та Запорізькій області.

Нагадаємо, під час весняної польової кампанії в Україні вже засіяно майже 10 млн га. Прогноз врожаю на цей сезон - 76 млн тонн, для порівняння в 2023 році зібрали 82 млн тонн.