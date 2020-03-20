Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила число аналогічних смертей у Китаї.

За останню добу в європейській країні зафіксували 427 летальних випадків. Загальна кількість інфікованих зросла на більш як п'ять тисяч, з них майже половина у реанімації. Цифри зростають попри загальнонаціональний карантин, обмеження тривають з 10 березня. Переміщуватися країною можна лише заради роботи або для лікування.

Порушення караються штрафом у 200 євро. За останніми даними, загалом у світі від Covid-19 померли понад 10 тисяч людей. Інфікувалися понад 240 тисяч. Одужали 86 тисяч 25 людей. Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія, Іран, Іспанія, Німеччина та США.