В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила число аналогічних смертей у Китаї [ Редактировать ]
Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила число аналогічних смертей у Китаї.
За останню добу в європейській країні зафіксували 427 летальних випадків. Загальна кількість інфікованих зросла на більш як п'ять тисяч, з них майже половина у реанімації. Цифри зростають попри загальнонаціональний карантин, обмеження тривають з 10 березня. Переміщуватися країною можна лише заради роботи або для лікування.
Порушення караються штрафом у 200 євро. За останніми даними, загалом у світі від Covid-19 померли понад 10 тисяч людей. Інфікувалися понад 240 тисяч. Одужали 86 тисяч 25 людей. Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія, Іран, Іспанія, Німеччина та США.
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