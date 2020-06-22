В понедельник 22 июня, в Крыму в результате взрыва газовоздушной смеси в автомобиле пострадало четыре человека. Происшествие случилось на автозаправочном комплексе Керчи. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как сообщается, в воскресенье в 21:52 на заправке АТАН взорвалась газовоздушная смесь в легковом автомобиле. В результате чего двое мужчин и двое женщин получили ожоги различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Однако не уточняется, что стало причиной взрыва, и в какой момент.

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