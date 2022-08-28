В окупованому Мелітополі вночі лунали потужні вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області цієї ночі чули потужні вибухи. Вони також лунали і неподалік міста у селищі Мирне.
Про це повідомляє у Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.
"Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи", - написав Федоров.
За його словами, перший з вибухів був такої сили, що "у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка".
"Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів. Ворогу ніколи не буде спокійно на нашій землі", - зазначив Федоров.
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