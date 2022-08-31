Окупанти обстрілюють Харків: почалась пожежа [ Редагувати ]
У середу вдень, 31 серпня, російські окупанти в черговий раз обстрілюють Харкова. Про це повідомляє радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова у Facebook.
Жителів закликають залишатися в укриттях.
Всі перебуваєте в укриттях. До вікон не підходьте. Прильоти.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстрілюють Київський район міста.
Обстріл Київського району. Під ударом одне з підприємств міста. Пожежа.
Терехов додав, що інформація про постраждалих уточнюється.
по темі
Вранці 30 серпня, окупанти обстріляли центральну частину Харкова
Вночі на суботу, 27 серпня, в Харкові прогриміли вибухи
У вівторок вночі, 16 червня, Харків піддався одному із наймасованіших обстрілів за останній час
Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова зросла
Харків. Центр міста. Будівля обладміністрації. Після чергового обстрілу росіян сюди знову прилетіло.... Ракети влучили в те ж місце, куди рашисти вже вдарили "Калібром" першого березня.