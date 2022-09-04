Окупанти тричі вдарили по Нікопольському району [ Редагувати ]
Вночі на неділю, 4 вересня, окупанти тричі вдарили по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Ворог застосував "Гради" та важку артилерію.
У Нікополі сталася пожежа. Вогонь вже локалізували. У місті пошкоджено 5 житлових будинків і кілька господарських будівель. Виведена з ладу лінія електропередач.
У Марганецькій громаді пошкоджено приватний будинок, склади та прохідну місцевого заводу.
За попередніми даними, без загиблих і поранених.
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