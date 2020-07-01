В среду, 1 июня, в Тегеране взорвалась клиника "Сина Атар". В результате происшествия погибли 19 человек.

Причиной стала утечка газа. Многие получили ранения. Некоторые из жертв во время взрыва были на верхних этажа, некоторые - в операционной.

В момент взрыва в клинике было 25 сотрудников. Сколько было пациентов - не сообщается, но известно, что эвакуировали 20 человек.

Ранее сообщалось что в Запорожье во время ДТП взорвалось авто. Также мы писали о том, что в страшном ДТП под Одесской погибли два человека.