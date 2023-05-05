Збиття дрону у Києві: подробиці пожеж [ Редагувати ]
У четвер ввечері, 4 травня, під час збивання дрону над Києвом сталися пожежі в Солом'янському та Печерському районах столиці. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє МВС України.
Вчора в Києві надходили повідомлення про займання та вибухи у Соломʼянському та Печерському районах Києва.
Зокрема:
- у Солом’янському районі виникло загоряння на першому поверсі 4-поверхової будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 50 кв. м. "Внаслідок ураження, вибуховою хвилею зруйновано декоративні зовнішні елементи конструкції будівлі на площі 150 кв. м", - йдеться в повідомленні.
- у Печерському районі виникло займання в одному із парків. Пожежу було оперативно ліквідовано на площі 5 кв. м.
по темі
У лікарні померла дівчинка, яка була поранена внаслідок удару росіян по Краматорську Донецької області
Окупанти заявляють про нову "атаку дронів" на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї
Внаслідок ворожої атаки Херсонщини у середу, 3 травня, загинув відомий лікар-онколог Олександр Моргунов
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що жорстокість російського диктатора володимира путіна зашкалює
Збройні сили України, ймовірно, проводять локалізовані контрнаступальні дії на кількох напрямках