Студентам, які перебувають за кордоном, скасують стипендії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Мовляв, президент Зеленський доручив уточнити кількість "бюджетників" за кордоном, щоб за рахунок них збільшити стипендії тим, хто залишився в Україні.

Стипендії ми не будемо платити студентам, які є за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрите. Це дозволить нам збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні.

Водночас урядовці та освітяни працюють над тим, щоб дозволити виїжджати за кордон студентам 18-22 років. Їх будуть випускати для навчання в закордонних ВИШах максимум на один семестр.

Те що зараз повністю перекриті кордони для хлопців, які попадають, наприклад, на "програми мобільності", на односеместрові можливості обміну між західними університетами та українськими, це насправді не дуже правильно, тому що ці студенти і так не мобілізаційного віку. Мова йде про когорту студентів ,яким від 18 та 22 роки, це ті, які так чи інакше не будуть мобілізовані. Ми зараз опрацьовуємо певні механізми, як зробити таким чином, щоб дозволити односеместрову максимум мобільність. Щоб світоглядний розвиток, який дозволяється тим, що під час бакалаврату особа має можливість один семестр повчитись в одному з європейських університетів, щоб таку можливість реально здійснити. Ми маємо дуже багато можливостей від наших університетів-партнерів, які відкрити свої двері українським студентам.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський заявив, що у питанні виїзду студентів за кордон треба знайти справедливе рішення.