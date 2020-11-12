У Женеві продали з аукціону рідкісний рожевий діамант [ Редактировать ]
У Женеві продали з аукціону рідкісний рожевий діамант. З молотка "Привид Троянди" пустили за майже 27 мільйонів доларів. Це найбільший рожевий діамант, що будь-коли продавали з аукціону. Його вага - майже 15 каратів. Ціна також є рекордною.
Коштовність перебувала в колекції однієї з російських компаній і названа на честь балету. Новий власник каменю побажав залишитися невідомим, участь в аукціоні він брав телефоном.
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