Російські війська зранку, 12 травня, обстріляли Вовчанськ, скинувши на місто авіабомби. Є загибла та поранені.

"Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати ударів керованими авіабомбами по житловим кварталам міста Вовчанська", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними рятувальників, під один з ударів потрапила одноповерхова житлова будівля.

"Під завалами знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги", - зазначили у ДСНС.

Рятувальники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох братів: чоловіків 1979 і 1983 р.н. та транспортували їх до медичного автомобілю.

"Господар оселі, чоловік 1956 року народження зміг самостійно вибратись з-під руйнацій ще до прибуття рятувальників. Нажаль його дружина, жінка 1950 р.н. загинула під уламками конструкцій будинку", - додали у відомстві.