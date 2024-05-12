Окупанти скинули авіабомби на Вовчанськ: родина опинилась під завалами, є жертва [ Редагувати ]
Російські війська зранку, 12 травня, обстріляли Вовчанськ, скинувши на місто авіабомби. Є загибла та поранені.
"Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати ударів керованими авіабомбами по житловим кварталам міста Вовчанська", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними рятувальників, під один з ударів потрапила одноповерхова житлова будівля.
"Під завалами знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги", - зазначили у ДСНС.
Рятувальники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох братів: чоловіків 1979 і 1983 р.н. та транспортували їх до медичного автомобілю.
"Господар оселі, чоловік 1956 року народження зміг самостійно вибратись з-під руйнацій ще до прибуття рятувальників. Нажаль його дружина, жінка 1950 р.н. загинула під уламками конструкцій будинку", - додали у відомстві.
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