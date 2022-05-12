По Запоріжжю вдарили крилатою ракетою - ОВА [ Редагувати ]
По Запоріжжю російські окупанти вдарили крилатою ракетою. За попередньою інформацією, горить приватний будинок, повідомили в Запорізькій ОВА.
Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя. За попередніми даними горить приватна будівля. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч на 12 травня по Новгород-Сіверському на Чернігівщині рашисти завдали авіаударів, є загиблі та поранені.
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