На Черкасском "Азоте" началась масштабная за последние 10 лет модернизация цеха по производству карбамида М-6, которая увеличит мощности завода по производству карбамида на 10%. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Group DF в пресс-релизе.

Капитальные инвестиции в проект превысят 165 млн гривен. Согласно бизнес-плану, проект будет реализован за 45 дней.

"Модернизация цеха по производству карбамида М-6 станет самым масштабным проектом для завода за последние 10 лет. Акционер предприятия Дмитрий Фирташ продолжает вкладывать деньги в предприятие и модернизировать ключевые промышленные площадки завода. Модернизация цеха карбамида – это большой комплекс мероприятий, направленный на увеличение мощностей цеха и достижение экономии энергоресурсов", – комментирует Виталий Скляров, Председатель Правления ЧАО "АЗОТ".

Как говорится в сообщении Group DF, комплекс мероприятий позволит повысить эффективность химических процессов в цехе, улучшит показатели надежности и стабильности большинства производственных процессов и положительно повлияет на технико-экономические показатели цеха в целом.

"Мы продолжаем делать четкие шаги, которые позволяют нам снизить себестоимость продукции и, в итоге, сделают наше предприятие более конкурентоспособным на глобальном и внутреннем рынках. Однако внутренний рынок и обеспечение украинского фермера для нас остается приоритетным", – подытожил Виталий Скляров.

Капремонт цеха М-6 будет проведен усилиями всех служб цеха карбамида, других служб предприятия, а также компаний-подрядчиков ("ИГ "Архи-БУД" и "Профессионал", специализирующихся на ремонте и выполнении работ по замене крупногабаритного технологического оборудования в химическом производстве).

В 2020 году в Черкасский "Азот" было инвестировано 324,1 млн гривен.

Сегодня предприятие охватывает цеха по производству аммиака А-3 (проектная мощность – 1200 т/сутки, работают 2 агрегата) и А-5 (1700 т/сутки). Цеха по производству карбамида М-2 (проектнае мощность – 1000 т/сут) и М-6 (1000 т/сут). Цех по производству азотной кислоты М-5 (3240 т/сутки, работают 9 агрегатов). Цех по производству аммиачной селитры М-9 (2970 т/сутки, работают две грануляционные башни), производство КАС (3000 т/сутки), другие структурные подразделения.

Черкасский "Азот" является крупнейшим украинским производителем минеральных удобрений в Украине.

В 2020 году предприятие выпустило 1 млн 748 тыс. тонн азотных удобрений. В 1 квартале 2021 года предприятие выпустило 511,7 тыс. тонн азотных удобрений.