В Украине еще три области переведут в "красную" зону [ Редактировать ]
Источник: Слово и Дело
В Украине на этой неделе еще три области могут перейти в "красную" зону карантина.
Как сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.
"Сейчас есть три региона, которые на этой неделе могут войти в "красный" уровень эпидопасности. Это Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - отметил он.
По его словам, если Черкасская область не возьмет под контроль уровень заболеваемости, то уже на следующей неделе и этот регион может войти в "красную" зону.
Сейчас в "красной" зоне 15 областей:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
В "красной" зоне карантина запрещается работа:
- заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ и других развлекательных заведений;
- учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Под запретом и проведение массовых мероприятий, исключение - спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.
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