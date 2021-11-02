В Украине на этой неделе еще три области могут перейти в "красную" зону карантина.

Как сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.

"Сейчас есть три региона, которые на этой неделе могут войти в "красный" уровень эпидопасности. Это Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - отметил он.

По его словам, если Черкасская область не возьмет под контроль уровень заболеваемости, то уже на следующей неделе и этот регион может войти в "красную" зону.

Сейчас в "красной" зоне 15 областей:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.

В "красной" зоне карантина запрещается работа:

заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ и других развлекательных заведений;

учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Под запретом и проведение массовых мероприятий, исключение - спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.