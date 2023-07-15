росіяни обстріляли селище на Запоріжжі (фото) [ Редагувати ]
Окупаційні війська росії 15 липня обстріляли селище Степногірськ Запорізької області. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.
Росіяни обстріляли селище Степногірське з "Граду". Влучили по адмінбудівлі селищної ради. Троє постраждалих: дві жінки та один чоловік, - йдеться в повідомленні.
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Найчастіше в цьому регіоні агресор використовує керовані авіабомби та ракетний комплекс "С-300". Так, напередодні ворог завдав удару по міському парку Запоріжжя. Зараз в лікарнях перебуває 6 дорослих та 7 дітей.
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