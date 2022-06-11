Під завалами будинку після обстрілу Харківської області загинули чотири людини [ Редагувати ]
За минулу добу окупанти знову обстріляли Чкалівську громаду у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири особи. Про це повідомляє управління ДСНС у Харківській області.
Окупанти не раз обстрілювати територію громади за останню добу. Зранку російські снаряди влучили у складські приміщення. В результаті сталося загоряння площею 50 квадратних метрів.
Пізніше окупанти ще раз вдарили по Чкалівській громаді, внаслідок чого було зруйновано приватний будинок. Під завалами опинилися чотири людини. Вони загинули на місці. Рятувальники допомогли дістати їхні тіла.
Всього за минулу добу бійці ДСНС ліквідували 13 пожеж у Харківській області, які виникли в результаті обстрілів з боку окупантів.
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