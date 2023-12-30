Скасування виплат для частини ВПО, псевдо-вибори на тимчасово окупованих територіях президента рф, а ще - про дітей. Сироти. Як витягнути їх із дитячих будинків, які контролюють росіяни. Про важливі питання, які стоять перед Україною в 2024 році і про підсумки 2023 Лілія Налягака поспілкувалася з віцепрем'єр-міністеркою України Іриною Верещук. Дивімося.

Пані Ірино, вітаю вас! Власне, сьогодні ми будемо підбивати підсумки року, ще одного непростого для України року. Я б хотіла тут навести вашу цитату. Ви моїм колегам сказали, що "перший рік війни був роком єднання. І мене дивує, чому наразі ситуація так сильно змінилася." Які зміни відчули ви особисто і як це вплинуло на вашу роботу?

Пригадайте нас разом з вами перших сто днів широкомасштабного вторгнення. Пригадайте цю енергію. З якою швидкістю вирішувались питання? Я кажу по своєму досвіді. Так, годину займало вирішення питання. Сьогодні це можуть бути місяці. Я вже казала, для прийняття постанови у перших сто днів це було три години. Потрібно сьогодні три місяці. А що змінилося? Ми перемогли? Тому я ставлю це питання завжди і собі, і своїй команді, і людям, які навколо. Нам треба дуже довго працювати і боротися.

Ви безпосередньо займаєтеся тимчасово окупованими територіями. Як рік пройшов для жителів тимчасово окупованих територій і наскільки збільшилася кількість людей, які виїжджають? Зокрема, ви повідомли, що збільшилася кількість ВПО з Криму. Чи можемо говорити про якісь цифри і в чому полягає така динаміка збільшення показника?

Результати роботи наших хлопців і дівчат на фронті. Динаміка завжди залежить. Так, коли ви бачите підбиті кораблі, підводні човни, а це величезний так удар по їхньому флоту, по їхньому їхній впертості про те все, що вони розповідали багато років. В мене немає цифри саме по Криму. Але ми бачимо, у нас є коридор, Покотилівка-Покровка, і ми бачимо динаміку саме по коридору, коли люди їдуть з тимчасово окупованих територій і через Білогородщину з Криму заїжджають на територію України. І це, до прикладу, за останні п'ять місяців більше п'ятнадцяти тисяч людей. Хоча це важко. Вони з дітками, своїми домашніми тваринами все, що можуть взяти в руки, так і їдуть, бо там піший перехід, там тільки пішки можна. Ідуть, тікаючи від так званого "асвабадітєля".

Які зараз є шляхи евакуації з тимчасово окупованих територій і куди спершу потрапляє людина, яка евакуюється?

Так, якщо ми беремо коридор і коридор Костянтинівка-Покровка, то відразу їх зустрічають наші прикордонники. Вони мають безкоштовний транспорт, їх довозять до хабу в Краснопіллі. Там уже наші партнери Сумська ОВА організували перший літак, першу допомогу. Ми виплачуємо кошти готівкою, бо ми не знаємо, чи має людина гроші, чи має гривні, чи ні. У неї навіть часто документів немає. Буває так, що і немає. Ми робимо первинний скринінг, тобто опитування, і всіх людей відвозять до Сум. В Сумах є хаб, де вони ночують і якщо не мають можливості власним транспортом. Ми пропонуємо до Харкова, до Дніпра, до Полтави і, звичайно, до Києва щодня безкоштовний транспорт. І от таким чином ми допомагаємо людям первинно. Так, коли ми кажемо про інші країни, у нас є штаб, бо люди можуть виїхати через Грузію, через країни Балтики та через треті країни і заїхати в Україну. Вони теж користуються цим шляхом. У нас є штаб, який щочетверга засідає і вирішує питання, питання, пов'язані з поверненням через треті країни.

Ви берете участь в Конгресі регіональних і територіальних влад при президентові України. І там власне якраз обговорюються шляхи розміщення ВПО. Роботою яких регіонів ви зараз не задоволені станом на цей рік?

Таке провокативне питання, тому що ми працюємо і мені хочеться, щоб регіони могли більше і були спроможні на більше. Так от, якщо б сказати про те, хто не справляється, то я про це говорила на Конгресі, який ви згадали. Київ, як на диво найбільший бюджет, найбільший бюджет в країні і жодного місця тимчасового проживання. Мене дивує і я на нарадах це завжди кажу. Ну як не створити людям умови, за якими вони б могли хоча б якийсь час, поки адаптуються? Поки часто немає документів. І це правда. Люди їдуть, ховають свої паспорти, часто спалюють, бо їх просто не пропустять. Окупанти не пропустять через лінію розмежування. І тут важливо про це говорити. І поки вони виготовлять документи, поки вони прийдуть у себе, так часто з під обстрілів тікають, активні бойові дії, як не мати шелтера, щоби місто не мало де розмістити своїх, тепер уже своїх громадян, своїх мешканців. Жодного. Тридцять сім у Харкові, п'ятдесят сім у Львові. Кожен міський голова, кожен голова ОВА має, як то кажуть, за обов'язок створити шелтери. Ми називаємо це шелтери - місця тимчасового проживання, бо так каже постанова. І Київ - жодного. На моє постійне питання: "Так чому таке відношення до внутрішньо переміщених осіб?" Представники київської влади кажуть, що у Києві немає внутрішньо переміщених осіб. Всі кияни.

Маємо дефіцит соціальних видатків. Усі прекрасно розуміють, з цього виплили нові обмеження для ВПО. В наступному році скоротять кількість ВПО, кому будуть виплачувати грошову допомогу. Що ви можете розказати на цю тему? Що чекає внутрішньо переміщених осіб в наступному році?

Дійсно, з лютого місяця двадцять четвертого року більшість отримувачів допомоги можуть припинити отримувати таку допомогу. Ця позиція. Не підтримується президентом і не підтримується прем'єром, бо йдеться про більше ніж два мільйони людей. Якщо ця постанова буде діяти, як вона зараз прописано, більше двох мільйонів людей припинять отримувати гроші. Звичайно, цього не можна допустити. Зараз напрацьовується постанова, і ми чекаємо від Міністерства соціальної політики внесення на розгляд уряду.

Є варіанти в уряду, де брати гроші?

Коли люди сюди приїжджають безпосередньо, від яких залежить вирішення питань фінансування, вони все бачать, вони переконують тих від кого залежить рішення - уряди США, Японії, Норвегії, інших країн і, звичайно, великих міжнародних організацій учнівських. Так, у нас є хороша співпраця з координатором ООН в Україні Деніс Браун. І от вона їде завжди до Нью-Йорка. Ми з нею зустрічаємось, координуємо, і я чую її виступи, бо вона безпосередньо. Були зараз різдвяні свята, вона безпосередньо зустрічала їх на Харківщині, в Куп'янську під обстрілами. І от тоді я розумію, що її слово, її репутація має вагу. І таким чином ми дійсно переконуємо наших партнерів не зменшувати підтримку, а навпаки намагатися збільшити, зробити таку підтримку сфокусованою,так, пріоритетною для нас.

Зараз я би хотіла повернутися до жителів тимчасово окупованих територій. Паспортизація стала такою глобалізованою проблемою в цьому році. Зокрема, після того, як путін видав указ щодо депортації українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях з українськими паспортами. І зрозуміло, що більшість цих людей все таки були змушені оформити російське громадянство. В майбутньому році маємо президентські вибори в рф і розуміємо, що наших людей на тимчасово окупованих територіях будуть змушувати голосувати. Які політичні ризики можуть бути у зв'язку з цим?

Найперше, дійсно участь у виборах, а тим паче у якихось виборчих дільницях, у голосуванні та у якихось там праймеріз чи ще щось. Це все, звичайно, кардинально не можна брати участі, бо це буде 110. Там же буде кваліфікація, звичайно. Але тим не менше, я раджу не брати участі у жодних виборах і уникати будь якої участі, навіть пасивної, бо потім це все буде предметом оцінки так правоохоронної системи, а потім, не дай Боже, судової. Якщо ми говоримо про політичні наслідки для царя чи як вони там його називають, майбутнього, то, як я вже казала, вони кинули собі штани, тому що, взявши участь і залучивши до участі у виборах на території, тимчасово окуповані, вони повністю легітимізувати цей процес. І ні одна непритомна країна не визнає процес виборів як такий, що відбувся легітимно. І тут уже питання юридичної кваліфікації міжнародної спільноти для нас. Ми не визнавали і ніколи не визнаємо цих виборів на тимчасово окупованих територіях зокрема. Тому, якщо можемо утриматись від будь-якої співпраці, якщо є така можливість, виїхати паспортизація. Я кажу якщо потрібно для того, щоб виїхати, взяти паспорт ворожої держави. Беріть і виїжджайте. Потрібно себе врятувати, своїх дітей, своїх близьких.

Ви гадаєте міжнародна спільнота може повторити історію таку, яка є в Білорусі. Не визнати, як сторони не визнали лукашенка президентом. Чи може вона не визнати путіна, чи не насмілюється, на вашу думку?

Побачимо. Бо дійсно все-таки міжнародна спільнота якусь таку ілюзорно, але думку має, що можна буде сідати переробляти. А якщо він не легітимний, то з ким? Я їх з однієї сторони розумію, а з іншої - ні. Тому що ви маєте тоді визначитись, Шановні, ви так або є міжнародне гуманітарне право, або немає, або є Женевські конвенції, або нема. Не можна проводити вибори на тимчасово окупованих територіях. Це не внутрішнє право і закон України, це міжнародні конвенції. І тому прошу їх дотримуватись. А якщо ви самі збираєтесь їх порушувати, то тоді нащо ми розповідаємо щось про міжнародне право і стандарти.

Про які ще бюрократичні процедури вам зараз відомо? Зокрема, в Мелітополі? Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів про те, що зараз активно змушують людей змінювати водійські посвідчення, номери на автомобілях. Про які ще бюрократичні процедури вам відомо?

Вони змушують людей змінювати свідоцтво про народження. Таким чином, фактично крадуть наших дітей, так і інформацію про них. Бо нам дуже важливо знати і насамперед знати, яка інформація міститься в даних даних. Так, якщо людина народилася, дитина мусить бути засвідчена в наших реєстрах. У нас же є реєстри цивільного стану, народження і смерті. Все фіксується, і актів народження стає все менше, бо вони їх виносять за дужки українського законодавства. І це той процес, який ми намагаємося припинити всіма силами. Ми звертаємося до міжнародної спільноти, ми просимо допомогти нам встановити, ідентифікувати наших дітей на всіх етапах їхнього народження і перебування. Так нас тут, щоб ми розуміли, де наші діти, і знали, хто наші діти, бо вони змінюють їхні прізвища, вони змінюють їхні імена, роки народження так ховають, переміщають. Ми маємо дуже багато фактів, які ми фіксуємо, збираємо групу, маємо і передаємо міжнародному трибуналу.

Давайте змоделюємо ситуацію. Ось, наприклад, мені п'ятнадцять років, я жила в тимчасово окупованому Бердянську. Я отримала насильно, отримала російське громадянство, російський паспорт. Як мені отримати український паспорт уже на вільній українській території?

Ми не визнавали і не визнаємо жодних документів, які видає окупаційна влада. Тобто чи отримала, чи не отримала для нас, для нашого законодавства, для правового поля України - це не має жодного значення. Але для того, щоб отримати по п'ятнадцять років це, треба вперше отримати паспорта. Для того, щоб вперше пройти, отримати паспорт, повинна бути певна процедура пройдена, і дитина має виїхати на підконтрольну Україні територію. Йдеться про відбитки пальців, які треба здати. Йдеться про айті картку. Таку технологію у нас тепер по іншому виготовляють і паспорти, і так далі. Отже, вона мусить виїхати на підконтрольну Україні територію, пройти всі процедури ідентифікації, відео ідентифікації є, але вона для тих, хто уже проходив цю процедуру. Тобто побачити, ідентифікувати і потім по базах звірити це десь може. Але якщо вперше, то, звичайно, дитина має заїхати і пройти процедуру тут фізично.

Дуже багато дітей-сиріт залишаються на тимчасово окупованих територіях. Це така глобальна проблема, тому що витягнути дитину з системи так з будинку дитини на тимчасово окупованій території дуже складно. Які є шляхи евакуації таких дітей?

У нас є хороша співпраця з Катаром. Так, з країною, яка допомогла уже не одну дитину вивести. Ці діти з дитячих будинків, в тому числі. Тобто, звичайно, що дитячі будинки, які були сформовані на території України у мирний час, так зараз розформовані, бо росія розкидала цих дітей. У нас спеціально їх розформували. І звичайно, що нам доводиться шукати уже безпосередньо дітей. Є різні способи, але ми їх використовуємо, волонтери, журналісти. Я дуже дякую, бо вони ризикують часто дуже сильно, але вони це роблять, і ми повертаємо дітей, побачити ці усмішки. Так і ці сльози, коли ми їх повертаємо. Тому що це дійсно для нас величезна радість.