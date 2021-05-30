В российском городе Барнаул развернутый рядом с торговым центром батут в какой-то момент буквально взлетел в воздух и лопнул, когда на аттракционе находились дети. В результате происшествия две девочки получили травмы.

Как пишут СМИ, причиной стал вырванный из батута шланг.

Со слов очевидцев, две девочки получили травмы после падения с высоты. При этом одна из них была вся в крови.

Их госпитализировали. По некоторым данным, на батуте были еще ребята, но эта информация не подтверждается. На месте работают сотрудники МЧС, которые разрезали и убрали вышедший из строя аттракцион.

Позже сообщили, что высокое давление воздуха стало причиной того, что в лопнул детский надувной батут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщали, под Винницей дети погибли под колесами пьяного водителя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.