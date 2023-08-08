У Кривому Розі стався обвал у багатоповерхівці, до якої потрапила російська ракета (фото) [ Редагувати ]
У житловому будинку Кривого Рогу, в який 31 липня влучила ворожа ракета, впала стеля квартири на дев’ятому поверсі, яка витримала ракетний удар більше тижня тому.
Судячи з тріщин на стінах багатоповерхівки, можливо, це не останній обвал. На щастя, до зруйнованого під’їзду людей не пускали, тому жертв там бути не могло.
Нагадаємо, що під час ракетної атаки загинуло шестеро людей, серед яких була 10-річна дівчинка. Поранень зазнали 84 чоловіка.
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