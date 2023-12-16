Сміттєве рабство в Обухові: як довести, що не отримували послуги [ Редагувати ]
Гроші з повітря. Точніше, зі сміття. В Обухові на Київщині приватна компанія вимагає від людей оплати послуги, яких не надавала. За вивезення відходів. Компанія навіть подала до суду, аби стягнути з мешканців вигадані борги. Наша знімальна група поспілкувалася з представниками фірми, з місцевими чиновниками. І їхні відповіді приголомшили навіть досвідченого юриста. Чому - дивіться у матеріалі.
Валентина вже багато років сортує сміття. Жінка мешкає у приватному секторі міста Обухова на Київщині.
Макулатуру ми вже здали, а це збираю, бо оце дітки будуть в школі здавати.
Металолом, залишки їжі - майже всьому непотребу Валентина намагається дати друге життя.
Та попри те, що на викид у Валентини майже нічого не залишається, їй уже кілька років поспіль надходять платіжки за вивіз сміття. Набігла вже чимала сума!
Валентина Лігоцька, жителька Обухова:
7 656 гривнів - за жовтень місяць цього року. Діти з нами не проживають, але нам нараховують на 4 чоловіки.
Фірма, що займається збором непотребу, навіть подала на Валентину до суду. Грошей - ані на адвоката, ані на сплату вигаданого боргу - у жінки нема. Суд вона програла. Каже, одного разу їй навіть заблокували всі банківські картки.
Валентина Лігоцька, жителька Обухова:
О 6 год вечора в мене вже були заблоковані карточки - мої, чоловіка і дітей. Бігала всією вулицею, шукала гроші.
Схожі конфлікти - з тією ж компанією - мають багато мешканців приватного сектору Обухова. Микола каже - з його двору підрядник не забирав сміття жодного разу. Адже господар давно має договір з іншою фірмою.
Микола Солодєєв, житель Обухова:
Вони мені одну прислали, другу. Я зустрів тут їхню працівницю: вибачте, у нас тут стоїть бак іншого підприємства, навіщо ви нам присилаєте? Візьміть.
Чоловік каже, неодноразово звертався до компанії з проханням викреслити його зі списку клієнтів. Але марно.
Микола Солодєєв, житель Обухова:
Я створив 2 петиції. Одну про скасування договору, іншу - про визнання недійсним.
Аби перевірити, чи дійсно компанія змушує людей сплачувати за послуги, які не надає, ми вирішили просто трохи затриматися біля будинку Валентини у той день, коли відбувається вивіз непотребу. Пі вгодини - і на горизонті з'являється сміттєзбірник.
Але водій не став зупиняти машину і просто проїхав повз двір жінки. І зупиняється трохи подалі.
Втім ми вирішили зачекати ще трохи. За кілька хвилин прийшла ось ця жінка, у кожну поштову скриньку вона без розбору кидає однакові платіжки.
- А ви якось фіксуєте - надається послуга, не надається? - Так, мене знімати не надо. - А чому? - Кидають у скриньку кожен місяць. - Так сміття не забирали, чого ви кидаєте? - Мені дають - я кидаю.
Аби з'ясувати, що це за сміттєве рабство в Обухові, ми пішли до міської адміністрації. Перший заступник мера каже - робить усе, щоб у місті не було хаосу з вивезенням відходів.
Анатолій Верещак, перший заступник Обухівського міського голови:
Підприємство виграло конкурс. І надає послуги. Відповідно до законодавства, публічним договором він зобов'язаний заключити договір відповідно до закону про відходи. - Тобто, в місцевих мешканців вибору немає, з ким заключати договір? - Звичайно. Для того ж і оголошено конкурс, щоби на території громади було підприємство. Це для того, щоб впорядкувати.
Юрист Ростислав Кравець наголошує: відповідь чиновника як мінімум дивна.
Ростислав Кравець, юрист:
Звичайно, кожна особа має право самостійно укласти ці договори на вивезення сміття. У разі, якщо особа не отримує відповідні послуги або не користується ними, їй потрібно про це заявляти.
Проте випадки свавілля бізнесменів у сукупності з бездіяльністю посадовців на місцях - в Україні не рідкість.
Ростислав Кравець, юрист:
На жаль, ні місцева влада, ні антимонопольний комітет, ні наш оцей комітет по захисту прав споживачів взагалі бездіють. І фактично, коли людина опиняється в ситуації не з монополістом, а з такою компанією з вивезення побутового сміття, то вона фактично безсила. Тому що вона повинна одна сперечатись і боротись з усією системою. А це повинні робити саме державні органи
Людям, яких змушують платити за послуги, які вони не отримували, юрист радить не боротися з цим наодинці. Єдиний вихід - діяти колективно. Разом звертатися до чиновників різних рівнів, до суду. Вимагати скасування договорів, які вводять вас у невиправдану кабалу.
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