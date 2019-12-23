23 декабря - 357-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 8 дней.

В этот день отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале IV века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом.

Мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением.

Главные приметы:

Ясный день предвещает скорый приход морозов.

Ярко сияет Большая Медведица - вскоре будет метель.

Звезды мерцают - к холоду.

Яркие и блестящие звезды обещают морозную погоду.

Именинники: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фома, Яков.

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