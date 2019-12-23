23 декабря: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
23 декабря - 357-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 8 дней.
В этот день отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале IV века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом.
Мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением.
Главные приметы:
- Ясный день предвещает скорый приход морозов.
- Ярко сияет Большая Медведица - вскоре будет метель.
- Звезды мерцают - к холоду.
- Яркие и блестящие звезды обещают морозную погоду.
Именинники: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фома, Яков.
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