А в Ужгороді влаштували біг із перешкодами, щоб зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Учасники перелазили через вантажівку, колючий дріт, стрибали у багнюку, тягали мішки з піском - все це на дистанції сім кілометрів. До ініціативи долучилися люди з усієї України. Навіть з передової.

Хтось не впорався з маршрутом, а хтось - подолав перешкоди швидко та вміло. Бігунів підтримувала наша кореспондентка Мар'яна Мартин.

Позаду вже 2 км. Ірина та Іван вже перекладали мішки з піском, тягали у воді шини, повзли під колючим дротом. Попереду ще 5 кілометрів і ще більше завдань. Без підтримки - маршрут не подолати, розповідає подружжя.

Пробігти 7 кілометрів з перешкодами в Ужгороді прийшло майже три сотні відчайдухів. Серед бігунів професійні є і спортсмени. Аматори та навіть багатодітні мами з візочками.

Юрій, Тарас, Макар та Тетяна - учасники забігу:

Будемо бігти. Ледве дочекалися, трошки підтягнулися після пологів. І малі будуть бігти, і я буду бігти.

Військовий на позивний "Ялта", щойно з передової. Про забіг дізнався і одразу приїхав. Разом із побратимом готувалися до марафону серед гір. Цього місяця мали вирушати. Але бігтиме один. Романа не стало буквально кілька днів тому.

Позивний "Ялта" – військовослужбовець:

Обіцяли один одному, що ми разом пробіжимо якийсь забіг і я в честь нього попросився від камбата, щоб приїхати сюда. Ми казали один одному, що ми маємо разом пробігти. Зараз я, можна сказати, біжу замість нього.

Забіг із перешкодами в Ужгороді організовують вдруге. Саме на підтримку військових. Участь платна - 700 грн. Кошти всі - на потреби ЗСУ.

Даніель Козлович - організатор забігу Strong Race:

Минулого разу ми зібрали 140 тис. і придбали їм автомобіль. Цього разу так само надіємося, що зберемо хорпошу суму.

Аби учасники не махлювали, і чесно пройшли всі перешкоди, кожному дають спеціальний браслет з джепіес трекером. Завдання не прості, важкі фізично. А для жінок - ще й морально. Не кожна легко зануриться багнюку.

Переможців чекали подарунки. Зібрати вдалося майже 200 тисяч гривень. Організатори щиро вірять, що ці кошти допоможуть нашим армійцям ще на крок наблизити перемогу.