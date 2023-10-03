Пошкджено 12 приватних будинків, а ще 6 господарських споруд та навчальний заклад. Це наслідки обстрілу Нікополя з важкої артилерії тільки за минулу добу. Місто під регулярним вогнем росіян. З початку повномасштабного вторгнення тільки в Нікополі пошкоджено понад 3 тисячі споруд. Про війну, що стала для міста буденністю - в репортажі олени Мендалюк.

На темній обгорілій дошці важко розпізнати родинну реліквію пана Віктора. Коли у його домівку поцілив ворожий снаряд, цю ікону вибуховою хвилею винесло надвір.

Віктор Міщенко - житель Нікополя:

Це старинна ікона. Їй, мабуть, років 300 є. Це ікона Миколая Угодника і вона теж поплавилася, згоріла. Але,можливо, відновленню підлягає, треба буде подивитися потім.

Під час артобстрілу Микола та його дружина Раїса були вдома. Після першого вибуху заледве встигли сховатися в укриття. Його подружжя обладнало в триметровій ямі. На підлогу постелили ковдри. На них нині видно сліди крові. Бо захистити людей від осколків схованка не змогла.

Віктор Міщенко, житель Нікополя:

Перший постріл, з тієї сторони, ми одразу сюди і сховалися і закрилися, а потім був другий і третій і четвертий, по по хаті прилетіло і осколками до нас дістало. Через железяку пробило он же видно. Десь 6 на 7 міліметрів вони позастрявали в тілі в мене - в коліні, в нозі. Жінки теж в ногу попало, осталося в стопі, маленькі осколки, не великі.

Будинок родини Міщенків тричі потрапляв під російський вогонь. Хаті, розповідає подружжя, близько ста років. Та ворожі снаряди від родинного гніздечка майже нічого не залишили. Після прямих влучань з "Градів" та важкої артилерії зруйновані дах, перекриття, вікна, двері, деформовані стіни, майно майже все вигоріло. Автівка посічена осколками. Врятувати хоч щось уже неможливо.

Раїса Міщенко, жителька Нікополя:

Ремонту не підлягає. Якщо за першим разом ще можна було, казали стіни несучі вони нормальні. Можна відновити, а зараз вже відновлення немає. Дуже тяжко, боляче і що батьки, вложено скільки сил і ми намагалися відновити все, тут діти повиростали. Тяжко залишитися без нічого.

Більше трьох тисяч приватних будинків пошкодили російські снаряди у Нікополі. Місто чотирнадцять місяців - під щоденним ворожим вогнем.

Зранку, в обід і навіть ввечері на місцях прильотів лунає звук розбитого скла. Ось комунальники прибирають розбиті шибки та куски фасаду після ворожого удару по однім із підприємств міста. Власник у лікарні, у нього обгоріло майже 20 відсотків тіла.

Вікторія, працівниця комунальної служби:

Ми ліквідуємо наслідки обстрілів, прибираємо вздовж доріг, така в нас зараз робота. Вікна, те що горіло було. Тут буди вікна, а тут горіло дуже багато.

У Нікополі попри щоденні обстріли залишаються жити близько п'ятдесяти тисяч людей.