Кабмін провів кадрові перестановки [ Редагувати ]
Кабінет Міністрів України призначив нового голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Зміни в уряді були затверджені 1 грудня.
Згідно з рішенням Кабміну, було призначено:
- Юрій Мироненко - на посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
- Олександр Семирга - на посаду першого заступника голови Державної митної служби України;
- Віталій Половенко - на посаду заступника міністра оборони України.
Також було погоджено призначення:
- Анатолія Чубенка заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації;
- Володимира Когути заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
- Івана Ващенка заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Юрій Мироненко є відомою постаттю, який активно стоїть на захисті України від початку російської агресії. Він служив у складі 112 бригади тероборони Києва та пізніше став заступником начальника штабу 129 батальйону цієї бригади.
Поза військовою кар'єрою, Юрій Мироненко також працював у банківській сфері та в інших секторах економіки. Він займав керівні посади в таких банках, як ПРАВЕКС БАНК та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. З 2008 по 2010 рік він був фінансовим директором Концерну Стирол, спеціалізується на виробництві добрив та азотних сполук. З 2010 до 2015 року обіймав посаду генерального директора у ТОВ "Даймонд Сфір Груп", яке займалося сферою IT, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.
Також 1 грудня правоохоронні органи винесли до суду обвинувальний висновок щодо екс-народного депутата Андрія Деркача, звинувачуючи його у державній зраді та незаконному збагаченні.
по темі
Правоохоронні органи винесли до суду обвинувальний висновок щодо екс-народного депутата, Андрія Деркача, звинувачуючи його у державній зраді та незаконному збагаченні
Європейський Союз та Україна вже перейшли до етапу "стратегічного партнерства" завдяки укладеній угоді про асоціацію між сторонами
У пʼятницю, 1 грудня, Служба безпеки України оголосила про новий етап розслідування щодо колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича
володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року. Про це на закритому брифінгу для преси заявив високопосадовець Держдепартаменту США, передає Reuters
Єдиним бар'єром який стримує Україну від вступу до НАТО, є російська агресія та продвоження війни. Україна де-факто є членом оборонного Альянсу. щоправда а неї не поширюється дія Статті 5 по колективну безпеку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у Європі суттєво знижується інтерес до війни в Україні та російської агресії проти України. У своєму профілі в X (Twitter) вона назвала ситуацію "фатальною" та дуже небезпечною