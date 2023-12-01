Кабінет Міністрів України призначив нового голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Зміни в уряді були затверджені 1 грудня.

Згідно з рішенням Кабміну, було призначено:

Юрій Мироненко - на посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

Олександр Семирга - на посаду першого заступника голови Державної митної служби України;

Віталій Половенко - на посаду заступника міністра оборони України.

Також було погоджено призначення:

Анатолія Чубенка заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації;

Володимира Когути заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;

Івана Ващенка заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Юрій Мироненко є відомою постаттю, який активно стоїть на захисті України від початку російської агресії. Він служив у складі 112 бригади тероборони Києва та пізніше став заступником начальника штабу 129 батальйону цієї бригади.

Поза військовою кар'єрою, Юрій Мироненко також працював у банківській сфері та в інших секторах економіки. Він займав керівні посади в таких банках, як ПРАВЕКС БАНК та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. З 2008 по 2010 рік він був фінансовим директором Концерну Стирол, спеціалізується на виробництві добрив та азотних сполук. З 2010 до 2015 року обіймав посаду генерального директора у ТОВ "Даймонд Сфір Груп", яке займалося сферою IT, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.

Також 1 грудня правоохоронні органи винесли до суду обвинувальний висновок щодо екс-народного депутата Андрія Деркача, звинувачуючи його у державній зраді та незаконному збагаченні.