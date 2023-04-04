Війська рф обстріляли Сумську область: нарахували 8 "прильотів", є поранені [ Редагувати ]
Російські війська вночі обстріляли дві громади Сумської області. Через що поранення отримали троє людей.
Про це повідомляє в Telegram-каналі Сумська ОВА.
"Вночі росіяни здійснили обстріли Середино-Будської та Есманської громад. Є поранені та руйнування", - йдеться в повідомленні.
Так, внаслідок артобстрілу (4 прильоти) по центральній частині міста Середина-Буда поранення отримали 3 особи.
Також пошкоджено приміщення Будинку культури та адмінбудівлі.
Крім того, в Есманській громаді теж зафіксовано артобстріл - 4 прильоти. Але без наслідків.
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