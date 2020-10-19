Когда в мэрию вернется профессиональная команда, план строительства метро будет возобновлен и реализован в короткие сроки. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов во время инспекции столичного метро.

"Развитие киевского метрополитена - это ключевой вопрос, который может решить транспортную проблему города. Только так можно создать удобную для киевлян транспортную инфраструктуру и одновременно разгрузить от транспорта улицы Киева. В последние семь лет городская власть полностью забросила план развития метро, но после выборов и смены руководства города мы возобновим его реализацию", - заявил Александр Попов.

Кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" напомнил, что в период его руководства в КГГА (2010-14 годы) был разработан и принят детальный план строительства метро, согласно которому до 2025 года должны были построить 23 станции.

Согласно этому плану с 2010 по 2013 годы были запущены шесть станций метро: "Васильковская", "Демиевская", "Голосеевская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки". Также он включал в себя строительство четвертой ветки метро – с Троещины до аэропорта "Жуляны", пятой – левобережной – ветки метро (с Троещины до Дарницкого вокзала), открытие станции «Львовская брама» и двух станций метро в сторону Виноградаря. Кроме того, Святошинско-Броварскую линию должны были продлить от "Академгородка" до "Новобеличей".

"Но с 2014 года ни одной станции метро в Киеве не построено. Нынешняя городская власть даже не в состоянии поддерживать работоспособность метрополитена в его нынешнем виде. В 2012 году мы заключили договор с японской стороной и заводом в Кременчуге о модернизации подвижного состава метро и за полтора года обновили 135 вагонов. Оставалось еще 50 вагонов, и они до сих пор не модернизированы", – рассказал Александр Попов.

"Еще одной пятилетки игнорирования властью транспортных проблем Киев не выдержит. Когда в мэрию вернется профессиональная команда, когда в Киевсовете будет наша фракция, план строительства метро будет возобновлен в первую очередь", – резюмировал кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь".