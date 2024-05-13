Погода на 13 травня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
13 травня в Україні не обійдеться без дощів, зокрема у Києві та області. При цьому погоду навряд можна назвати спекотною.
Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім західних областей, місцями очікується невеликий дощ. Вітер буде північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°; на високогір'ї Карпат вдень 7-12° тепла.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненням. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 9-14° тепла; у Києві вдень 11-13°.
по темі
У неділю, 12 травня, в Україні прогнозуються нічні заморозки. Проте вдень буде тепло
Погода в Україні сьогодні, 9 травня, визначатиметься антициклоном Thomas
У більшості регіонів України з ночі понеділка, 6 травня, литимуть дощі, але "не зачеплять" схід та південь. Попри те, що буде достатньо тепло, можливі пориви вітру
Погода в Україні на новому робочому тижні буде досить цікавою - дощі переходитимуть з регіону до регіону, оминаючи центральні області. На Великдень, 5 травня, також опади про себе нагадають
На вихідних, 27-28 квітня, в Україні буде вирувати антициклон. Тому опадів очікувати неварто, хіба що місцями