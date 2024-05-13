13 травня в Україні не обійдеться без дощів, зокрема у Києві та області. При цьому погоду навряд можна назвати спекотною.

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім західних областей, місцями очікується невеликий дощ. Вітер буде північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°; на високогір'ї Карпат вдень 7-12° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненням. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 9-14° тепла; у Києві вдень 11-13°.