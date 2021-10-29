Илон Маск откроет университет [ Редактировать ]
Инженер, предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заговорил об открытии собственного университета. Его могут расположить в штате Техас.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Илона Маска.
Высшее учебное заведение Илон Маск может открыть в штате США Техас к которому он недавно переехал. Именно туда предприниматель также переносит и штаб-квартиру Tesla.
Согласно сообщению Маска, университет получит название "Техасский институт технологий и науки".
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Virgin Galactic назвала цену билета в космос.
по теме
Теперь стикеры со ссылками доступны всем, кто пользуется функцией Stories
Эта функция позволяет отметить в качестве автора публикации еще одного человека
В среду, 20 октября, в работе онлайн-сервиса государственных услуг для граждан "Дия" произошел сбой
Новые услуги заработают в ноябре этого года
Над их запуском работают Минцифра и Минветеранов