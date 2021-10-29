Инженер, предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заговорил об открытии собственного университета. Его могут расположить в штате Техас.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Илона Маска.

Высшее учебное заведение Илон Маск может открыть в штате США Техас к которому он недавно переехал. Именно туда предприниматель также переносит и штаб-квартиру Tesla.

Согласно сообщению Маска, университет получит название "Техасский институт технологий и науки".

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