Обстріл житлового будинку в Харківській області: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
П'ятеро мирних жителів загинули 10 червня внаслідок обстрілу росіянами села Коробочкине у Харківській області.
Про це повідомляє начальник Слідчого управління Головного управління поліції Харківщини Сергія Болвінова.
"Вчора ввечері російські війська обстріляли селище Коробочкіне Чугуївського району. Влучили в приватний житловий будинок. Загинули 5 цивільних осіб, які проживали в ньому", - розповів Болвінов.
Також, за його словами, внаслідок атаки росіян будинок було повністю знищено.
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