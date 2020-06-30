ОПЗЖ - единственная альтернатива власти [ Редактировать ]
Недовольство действующей властью и рост поддержки оппозиционной политической силы подтверждают последние результаты соцопроса, проведенного "Центром Разумкова".
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы проголосовать почти 22% респондентов. У "Слуги народа" - 30,3%, что демонстрирует динамику снижения рейтинга. За два месяца они потеряли 10%.
Также вырос и президентский рейтинг Сопредседателя самой большой оппозиционной силы в Украине. За Юрия Бойко готовы проголосовать 20% опрошенных. У действующего главы государства Владимира Зеленского 34,6% голосов.
Опрос проводился с 17 по 24 июня. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
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