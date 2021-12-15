В среду, 15 декабря, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +7 градусов. Сегодня днем в центре, на западе и севере существенных осадков не ожидается. Скорость ветра в регионах составит до 5-10 метров в секунду.

В западных областях температура воздуха днем будет находиться в пределах от +1 до +2 градусов. В северных и центрах регионах прогнозируют от -1 до +1. В восточных областях днем пройдут дожди с мокрым снегом. Температура днем составит от 0 до +4 градусов.

На юге синоптики ожидают дожди в Николаевской и Херсонской областях, а также Крыму. Днем воздух в регионе прогреется от +2 до +7 градусов.

Сегодня днем в столице существенные осадки не ожидаются. Синоптики прогнозируют в Киеве ветер от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.

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