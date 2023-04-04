Окупанти вранці з артилерії вдарили по Куп'янську, спалахнула пожежа [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Російські війська вранці, 4 квітня обстріляли з артилерії Куп'янськ Харківської області. Внаслідок чого в місті спалахнула пожежа.
"О 05:10 4 квітня рятувальники 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, яку спричинив артилерійський наліт окупаційних військ РФ на м. Куп'янськ" - йдеться в повідомленні.
За інформацією рятувальників, пожежа сталася на території одного з приватних домогосподарств. Там горіла господарча споруда на площі 1,5 кв.м.
"За 10 хвилин рятувальники локалізували вогонь і за 20 - повністю ліквідували його", - додають в повідомленні.
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