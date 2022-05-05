російські війська безуспішно атакували позиції ЗСУ [ Редагувати ]
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російські війська продовжують спроби атакувати позиції Збройних сил України (ЗСУ) під Ізюмом і на Донбасі. Зазнавши невдачі противник посилює ракетно-артилерійський вогонь по населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Ворог не припиняє спроби поліпшити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм (Харківська область - ред.), здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, успіхів не має", - наголошується в зведенні.
У Генштабі додали, що на Донецькому напрямку противник намагався в Луганській області заволодіти Попасною і взяти під повний контроль місто Рубіжне. Таким чином окупанти хотіли забезпечити сприятливі умови для продовження наступу на Лиман та Сєвєродонецьк. Тут ворог також зазнав невдачі.
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