російські війська продовжують спроби атакувати позиції Збройних сил України (ЗСУ) під Ізюмом і на Донбасі. Зазнавши невдачі противник посилює ракетно-артилерійський вогонь по населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог не припиняє спроби поліпшити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм (Харківська область - ред.), здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, успіхів не має", - наголошується в зведенні.

У Генштабі додали, що на Донецькому напрямку противник намагався в Луганській області заволодіти Попасною і взяти під повний контроль місто Рубіжне. Таким чином окупанти хотіли забезпечити сприятливі умови для продовження наступу на Лиман та Сєвєродонецьк. Тут ворог також зазнав невдачі.