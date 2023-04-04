ЗСУ знищили за добу 530 окупантів та 15 БПЛА - Генштаб [ Редагувати ]
За даними на ранок вівторка, 4 квітня, українські військові ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 6 ББМ і 15 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 175690 (+530) осіб ліквідовано,
танків - 3627 (+8) од,
бойових броньованих машин - 6999 (+6) од,
артилерійських систем - 2697 (+3) од,
РСЗВ - 528 (+1) од,
засоби ППО - 280 (+0) од,
літаків - 306 (+0) од,
гелікоптерів - 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня -2277 (+15),
крилаті ракети - 911 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5562 (+9) од,
спеціальна техніка - 298 (+0)
по темі
Росія прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб зрештою замінити групу "Вагнера" у її важливій бойовій ролі в Україні
Російські війська вранці, 4 квітня обстріляли з артилерії Куп'янськ Харківської області
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
На Херсонщині продовжуються ворожі обстріли. Окупанти гатять по медичним закладам та іншій інфраструктурі у області
Ситуація у Авдіївці загострена, місто піддається обстрілам щоденно