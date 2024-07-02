Кремль активно шукає живу силу, щоб поповнити безпрецедентні втрати на фронті в Україні. Тому росіяни активно вербують 17-літніх підлітків до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомили у ЦНС, наразі в росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії".

Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Граючи на юнацькому максималізмі, та за допомогою пропаганди росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків. Проте Центр національного спротиву попереджає, що кожен ворог, який вступить на нашу землю буде ліквідований.

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