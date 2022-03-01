В Киевской области продолжаются активные боевые действия. Наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, а также населенные пункты Буча, Ирпень и Гостомель.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

"Наиболее опасным направлением остается Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также территория возле Димера в Вышгородском районе. Из Бородянской территориальной общине поступает информация о колоннах вражеской тяжелой техники", - отмечается в сообщении.

Также известно, что враг продолжает накапливать бронетехнику, количество военных и наносить хаотичные авиаудары.

В пресс-службе ОГА добавили, что в Киевской области продолжается активная борьба с диверсионными группами.