Киевская ОГА назвала самые опасные направления в области [ Редактировать ]
В Киевской области продолжаются активные боевые действия. Наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, а также населенные пункты Буча, Ирпень и Гостомель.
Об этом сообщает Киевская ОГА.
"Наиболее опасным направлением остается Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также территория возле Димера в Вышгородском районе. Из Бородянской территориальной общине поступает информация о колоннах вражеской тяжелой техники", - отмечается в сообщении.
Также известно, что враг продолжает накапливать бронетехнику, количество военных и наносить хаотичные авиаудары.
В пресс-службе ОГА добавили, что в Киевской области продолжается активная борьба с диверсионными группами.
по теме
В результате массированного ракетного и зенитного обстрела российскими войсками Киева снаряды было попадание в пункт захоронения радиоактивных отходов столичного филиала объединения "Радон"
В субботу, 26 февраля, в Киеве, недалеко от аэропорта "Жуляны" российские оккупанты ударили по жилому дому
В Киеве военные ВСУ отбили ночную атаку российских диверсантов