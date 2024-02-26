Знищені житлові будинки, заводи, транспортні розвʼязки - війна з росією принесла на наші території чимало руйнувань. Для відновлення зруйнованого під час війни Україна потребуватиме десятки мільйонів тонн чистого цементу. Однак, експерти передбачають, що, імовірно, такої кількості нашій країні не вистачатиме.

У коментарі журналістам директор Всеукраїнської Асоціації виробників Автоклавного газобетону (ВААГ) Олег Сиротін розповів: попри те, що наразі галузь його діяльності не зіштовхнулася з дефіцитом цементу, однак, на жаль, уже відчуває збільшення вартості на будматеріал.

"Що стосується виробників автоклавного газобетону, то наша галузь поки не відчуває дефіциту цементу. Але відчуває збільшення ціни на нього. У 2023 році ціна на цемент для нашої галузі зросла на 25%, у той же час ціни на автоклавний газобетон за рік зросли на 9%, що в межах реальної інфляції у країні", - пояснив пан Олег.

Водночас, за словами Сиротіна, виробники автоклавного газобетону, у міру своїх можливостей, намагаються утримувати зростання відпускних цін на свою продукцію, оскільки розуміють відповідальність бізнесу у розвʼязанін питання доступності житла для постраждалого від війни із рф населення.

"У цементу немає товарів-замінників, він сам по собі природний монополіст для будівельної галузі, тому й відповідна цінова політика. Безперечно, у 2023 році собівартість виробництва цементу росла, але чи пропорційні ці тенденції зростання – це велике питання до виробників цієї продукції", - додав Олег Сиротін.

Варто зауважити, що керівник інвестиційної компанії William Invest Expert Віктор Медвідь попередив про загрозу підвищення цін на цемент. Він заявив: економічна ситуація в Україні у звʼязку з війною суттєво погіршилася, а ціни на будматеріали продовжують збільшуватися. Медвідь вважає: стабілізації очікувати не слід, адже існує загроза захоплення ринку міжнародними компаніями й підвищення вартості на позиції, необхідні для відбудови нашої держави.

На відповідну загрозу захоплення будівельного ринку відреагував й Антимонопольний комітет України, заявивши про початок розслідування стосовно узгодженої дії між компаніями Dyckerhoff та CRH.

Зауважмо, що світовий лідер із виробництва цементу CRH збирається купити в Україні ще два заводи Dyckerhoff і таким чином отримати найбільшу частку на ринку виробництва та розподілу цементу. Воно б то нічого, якби завдяки цьому ірландська компанія фактично не мала б можливості стати монополістом і підвищувати ціни на будівельні матеріали.

Директор Всеукраїнської Асоціації виробників Автоклавного газобетону підтвердив: якщо на цементному ринку виникне компанія-монополіст, це матиме негативні наслідки для будівельної галузі.

"Необґрунтоване зростання цін на цемент, не прив'язане до змін собівартості, буде неминучим. А по технологічному ланцюжку будівельного виробництва це потягне за собою здорожчання квадратних метрів житла", - пояснив він.