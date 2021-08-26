Полицейские сообщили о подозрении водителю, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими во Львовской области. Еще семь человек получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла 24 августа около 23:00, на автодороге "Борислав-Самбор-Мостиска-Дрогобыч" в селе Попеля Дрогобычского района.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксвагеном Гольф", за рулем которого находился житель того же города в возрасте 40 лет.

В результате столкновения водитель "Гольфа" и двое его пассажиров в возрасте 16 и 20 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Телесные повреждения получили еще трое пассажиров "Гольфа" - двое 19-летних и один 17-ти лет, жители одного из сел района - все они доставлены в больницу. Также за медицинской помощью обратились водитель "Фольксвагена Пассат" и трое его пассажирок - жительницы Борислава в возрасте 18, 19 и 22 года.

Установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у мужчины никогда не было водительского удостоверения.

Водителя, который устроил ДТП, задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 4 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Досудебное расследование продолжается.

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Кроме того, во Львовской области произошло ДТП с тремя погибшими, один из которых - несовершеннолетний. Авария произошла в селе Попеля Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Борислав-Самбор-Мостиска-Дрогобыч".

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