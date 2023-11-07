Астролог Олексій Суханов надав прогноз для України на листопад та відзначив, що цей місяць може бути умовно розділений на три частини. Про це астролог розповів на YouTube-каналі "Фабрика передбачень".

За його висновками, початок і кінець місяця будуть переважно нейтральними, але він зауважив, що є кілька днів, коли можлива збільшена активність у сфері воєнних подій.

1-11 листопада - нейтральні, не так багато тривог, важливих подій особливо не буде. 11 до 26 листопада - пік напруги, кількість тривог більше, ключові і різкі події листопада. 27 і до кінця - спокійні нейтральні дні. Найкращі дні: 4, 17, 19, 23.

Він додав, що період з 25 листопада по 25 грудня буде напруженим, адже окупанти можуть завдати ударів по об'єктах критичної інфраструктури, в тому числі і по енергетиці.

Таким чином, є ризик, що в листопаді почнуться масові відключення світла.

Раніше ми писали про те, що чотирьом знакам зодіаку неймовірно пощастить у листопаді.