Як передає Depo.Харків із посиланням на "Вечірній Харків", головною темою засідання стало обговорення причин, чому бюджет недоотримує гроші.

Під час засідання Комітету учасники підняли питання про існуючу проблему з нелегальним бізнесом, до якого, на думку голови підкомітету з питань правового забезпечення діяльності податкових органів Дар'ї Володіної (партія "Слуга народу"), має відношення заступник голови Харківської обласної адміністрації Олександр Скакун.

"У мене є така інформація, що Служба безпеки України блокувала діяльність підпільних виробників бензину і дизпалива, які завдали збитків державі більш, як на 5 млн євро. Що стосується міста Мерефа і фірми "Бітоксід", яку пов'язують з вами, пов'язують з вашою родиною. Наскільки я розумію, співвласником цієї фірми на 50% був ваш рідний брат. Ви підтвердить або спростуйте цю інформацію, Юрій Скакун", - сказала Володіна.

За її словами, є інформація про блокування Службою безпеки України роботи пов'язаних з сім'єю Скакуна нелегальних виробників палива, зокрема ТОВ "Бітоксід", які завдали збитків економіці держави в розмірі 5 млн євро. Також Володіна зазначила, що заступнику глави Харківської ОДА була виділена земельна ділянка під бізнес, хоча на сайті адміністрації ця інформація відсутня.

У свою чергу заступник голови Харківської ОДА Олександр Скакун відмовився коментувати цю заяву, пославшись на те, що сам він бізнесом не займається, про підозри йому нічого не відомо, а бізнес брата – не його відповідальність. "Щодо тієї фірми, яку ви сказали вище, то я не можу коментувати цього, бо я не займаюся ніяким бізнесом, це раз. У мене є дійсно сім'я, у мене є брат, який займається якимось бізнесом. Чи цим, чи іншим – це його особисті справи. Мені відомо, що на різних НПЗ Харківської області проводилися обшуки і вилучалися матеріальні цінності. Були проведені експертизи. Наразі ці справи знаходяться у провадженні правоохоронних органів. На даний час мені невідомо щодо підозр за тими фактами, що ви сказали", - сказав Скакун.

Члени парламентського комітету пообіцяли перевірити факти причетності чиновника до нелегального бізнесу і залучити до перевірки Генеральну прокуратуру України.

Як повідомляв Depo.Харків із посиланням на громадську організацію "Харківський антикорупційний центр", наприкінці 2019 року в Мерефі Служба безпеки України заблокувала діяльність підпільного нафтопереробного заводу. За відомостями спецслужби, підпільні виробники підакцизного пального завдали збитків держбюджету на 5 млн євро. Нелегальна продукція реалізовувалась без сплати акцизу через підконтрольні комерційні структури на АЗС у восьми областях України.

В Мерефі мова йде про фірму "Бітоксід". Ця фірма пов'язана з заступником голови Харківської ОДА, Олександром Скакуном. Раніше співвласником на 50% цієї фірми був рідний брат Олександра Скакуна – Юрій Скакун. Зараз ці 50% переписали на батька дружини Юрія Скакуна – Костянтина Кузьменка. Фірма "Бітоксід" отримала земельні ділянкі, на яких розташувався нефтепереробний завод в Мерефі.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року в Харківській області діяльність підпільних виробників бензину та дизпалива, які завдали збитків державі на понад 5 млн євро, блокувала Служба безпеки України.

Під час слідчих дій у організатора оборудки, бухгалтера та в офісному приміщенні правоохоронці вилучили документацію та чорнові записи, які доводять здійснення незаконної діяльності, та печатки підприємств, задіяних у схемі. Також виявлено більш ніж 260 тис. дол., 500 тис. грн та понад 40 золотих злитків різної ваги.