На Донбасі знайшли зниклого військового [ Редактировать ]
Український військовий, який 28 січня зник на одній із позицій ЗСУ, перебуває у полоні бойовиків. Про це повідомило оперативне командування "Північ". Там розповіли, що відео з армійцем оприлюднили російські найманці.
На ньому окупанти змушують військового лити бруд на Україну та своїх побратимів. Це вже не перший випадок, коли полонених примушують на камери російських ЗМІ дискредитувати ЗСУ та Україну загалом.
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