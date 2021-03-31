"Астразенека" не для всіх

"Астразенека" не для всіх. Німеччина знову, вже втретє, змінила рекомендації щодо використання цієї вакцини. Раніше сироватку рекомендували людям молодшим 65 років, потім - усім віковим групам, і от нова, кардинально інша порада. Експерти радять "Астразенеку" виключно старшим за 60 років. Чому - розкаже Тетяна Логунова.

Обмеження щодо подальшого використання "Астразенеки"- німці запровадили буквально за день. Напередодні вранці експерти комісії з вакцинації повідомили: вони рекомендують сироватку виключно людям старшим 60 років. А вже пізно ввечері цю інформацію підтвердила і канцлерка Ангела Меркель.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Рекомендації комісії базуються на зібраних даних про рідкісні, але дуже серйозні випадки тромбозів у вакцинованих "Астразенекою" людей. Це інформація, яку ми не можемо ігнорувати. Федеральний і земельний уряди вирішили дотримуватися порад комісії.

Доказів, що утворення тромбів спричинила вакцина немає. Точних даних, що такий зв'язок відсутній теж. Тож німці вирішили не ризикувати.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Те, що одна з доступних у нас вакцин, імовірно, є ризикованою для людей певної вікової групи - це серйозний удар по кампанії вакцинації. Станом на сьогодні ми зафіксували 31 випадок тромбозу церебральних вен у людей, які отримали щеплення "Астразенекою". Дев'ять людей померли.

Не рекомендована - не означає "заборонена". Німці, молодші 60 років, можуть імунізуватися "Астразенекою" за власним бажанням. Але не в центрі вакцинації, а у сімейного лікаря. Який обстежить і розповість про потенційні ризики.

Це стосується і людей, які вже отримали першу дозу "Астразенеки". А таких більше двох мільйонів. Вони можуть і вдруге вакцинуватися цією сироваткою після консультації у лікаря. Або ж трохи почекати та імунізуватися іншим препаратом. Які саме вакцини можна поєднати з "Астразенекою", і яким чином це зробити - наразі досліджують експерти.

Політики тим часом закликають людей старшого віку не відмовлятися від щеплень. Вакцинуватися "Астразенекою" вже вкотре пообіцяла Ангела Меркель.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Так як я вже казала, я вакцинуюся "Астразенекою". Вже скоро черга дійде і до мене.

У громадян готовності менше. Німці заплуталися у постійних змінах рекомендацій.

Спочатку вони говорили - не можна літнім людям, тепер не можна молодим. Скажіть, хто захоче вакцинуватися?

Що я можу про це думати? Це якась катастрофа від самого початку.

Можливо, репутацію "Астразенеки "трохи покращить зміна іміджу. Європейська агенція з лікарських засобів дала згоду на перейменування препарату. Тепер він називатиметься "Ваксзеврія".