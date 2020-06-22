В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами град. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень передают в Закарпатской и Прикарпатских областях.
Киев и Киевскую область сегодня накроет дождями и грозами. В некоторых районах столицы будет идти град. Также ожидаются сильные порывы ветра от 15 да 20 м/с (І уровень опасности).
Напомним, ранее мир стал свидетелем потрясающего "огненного кольца".
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