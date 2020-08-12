Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить насилие против своих граждан, освободить задержанных протестующих и объявить новые президентские выборы. Порошенко записал видеообращение и разместил его у себя в Facebook.

Я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности. Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире.

Порошенко дал несколько советов своему бывшему коллеге Александру Лукашенко:

Белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию. Освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов. Обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. Уважать право на свободу СМИ и мысли, как и беспрепятственного доступа к всемирной сети Интернет. Объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, точно способствовать доверию избирательному процессу.

Порошенко призвал украинскую власть в контакте с партнерами по Люблинском треугольнике назначить Специального представителя по Беларуси, который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашего государства в регионе.

Ранее сообщалось, что белорусская оппозиция формирует "правительство в изгнании".