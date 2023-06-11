Десять років на війні: інтерв'ю з Героєм України, бригадним генералом, командувачем оперативного командування "Північ" [ Редагувати ]
Десять років на війні. Підрозділи під його командуванням звільняли Торецьк у 2014-му, відкинули ворога із Зайцевого на Донеччині та стримали навалу росіян на східному фронті у 2022-му.
Про військову хитрість наших вояків проти орди, розбиті вщент колони росіян біля Білогорівки і оборону Сєвєродонецька. Та з якими планами росіяни йшли в Україну - все це ви дізнаєтьесь в моєму ексклюзивному інтерв'ю з Героєм України, бригадним генералом, командувачем оперативного командування "Північ" Дмитром Красильниковим у проекті "Ціль – 4.5.0".
по темі
Наш сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про те, як працюють у тандемі оператори новітніх дронів та стрілки старого перевіреного міномета.
Наш захисник Дмитро Палієнко з Кривого рогу кілька разів прощався з життям. Його підривали, з нього знущалися, хотіли розстріляти... А чоловік - сміливо дивився в очі смерті.
Після важкого поранення піхотинця Олександра паралізувало. Та хлопець не здався і вже став на ноги. Про мотивацію бійця та майстерність наших лікарів, дивіться далі.
На знак подяки бійці подарували чоловікові каску та бронежилет і дали позивний "Хазяїн". Історія людяності - у сюжеті Наталі Сінченко.
У світової спільноти практично не має сумнівів у тому, що саме росія підірвала дамбу Каховського водосховища. Водночас млява реакція союзників України пояснюється бажанням отримати підтвердження теракту рашистів від власних розвідок і незалежних джерел
Нині у черкаському притулку перебуває більше трьох десятків тварин. В кожного в них своя історія - хтось залишився без господарів, а хтось два дні балансував на тонкому тросі в очікуванні порятунку. Дивімося.