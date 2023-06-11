Десять років на війні. Підрозділи під його командуванням звільняли Торецьк у 2014-му, відкинули ворога із Зайцевого на Донеччині та стримали навалу росіян на східному фронті у 2022-му.

Про військову хитрість наших вояків проти орди, розбиті вщент колони росіян біля Білогорівки і оборону Сєвєродонецька. Та з якими планами росіяни йшли в Україну - все це ви дізнаєтьесь в моєму ексклюзивному інтерв'ю з Героєм України, бригадним генералом, командувачем оперативного командування "Північ" Дмитром Красильниковим у проекті "Ціль – 4.5.0".