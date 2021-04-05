В Україні десять областей потрапили до "червоної зони" [ Редактировать ]
Відсьогодні у столиці повний локдаун. Усі навчальні заклади, спортзали і заклади культури - зачинені. Ресторани - працюють лише на виніс. У громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками. Перевозять тільки працівників підприємств критичної інфраструктури.
Нагадаю, вперше транспорт у столиці зупинили рік тому під час першого суворого локдауну. Нині обмеження запровадили до 16 квітня.
Наразі в Україні 10 регіонів у "червоній" карантинній зоні. Це Київщина, Житомирщина, Львівщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Івано-Франківщина, Закарпатська, Чернівецька і Чернігівська області. Решта, окрім Херсонської, - залишаються у "помаранчевій" зоні.
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