Відсьогодні у столиці повний локдаун. Усі навчальні заклади, спортзали і заклади культури - зачинені. Ресторани - працюють лише на виніс. У громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками. Перевозять тільки працівників підприємств критичної інфраструктури.

Нагадаю, вперше транспорт у столиці зупинили рік тому під час першого суворого локдауну. Нині обмеження запровадили до 16 квітня.

Наразі в Україні 10 регіонів у "червоній" карантинній зоні. Це Київщина, Житомирщина, Львівщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Івано-Франківщина, Закарпатська, Чернівецька і Чернігівська області. Решта, окрім Херсонської, - залишаються у "помаранчевій" зоні.